興行収入（興収）173億7739万4500円を記録し、実写日本映画興収記録を22年ぶりに更新した「国宝」が16日、都内の東京・ヒューマントラストシネマ渋谷で開催中の「カンヌ監督週間in Tokyo 2025」で上映された。主演の吉沢亮（31）は、主演のNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」の放送を終え6月6日の初日舞台あいさつ以来の登壇となった共演の横浜流星（29）を「大河、お疲れ」とねぎらう一方、李相日監督（51）を「悪魔