サンワサプライは、フタを開けずに上から注ぐだけで簡単に給水できる卓上加湿器「400-TOY051W」を、運営する直販サイト「サンワダイレクト」で発売しました。実売価格は3280円（税込）。 卓上加湿器「400-TOY051W」 記事のポイント 乾燥が気になる季節に活用したいコンパクトな卓上加湿器。自分の周囲だけ加湿できるので、オフィスや就寝時の使用に最適です。フタの上からそのまま給水できて、手間がかからないのが◎。