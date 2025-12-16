【モデルプレス＝2025/12/16】モデルで音楽家のMattが13日、自身のInstagramを更新。「最近仲良し」の人気俳優とのオフショットを披露した。【写真】31歳モデル「最近仲良し」イケメン俳優との親密ショット◆Matt、向井理との2ショット公開この日、Mattは東京・新橋演舞場にて開催している2025年劇団☆新感線45周年興行・秋冬公演チャンピオンまつり いのうえ歌舞伎『爆烈忠臣蔵〜桜吹雪 THUNDERSTRUCK』を観に行ったことを報告。