俳優の赤楚衛二とIZ*ONE出身の女優カン・ヘウォンが16日、都内で開催されたドラマ『キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜』プレミアイベントに出席。赤楚が、カンを独自のニックネームで呼んでいると明かした。【写真】おそろいポーズがかわいい赤楚衛二＆カン・ヘウォン本作は、日本と韓国、国籍の異なる2人の恋愛模様を描いたピュア・ラブストーリー。かつて大学駅伝のエースとして将来を嘱望されながらも成績