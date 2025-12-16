¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/16¡Û½÷Í¥¤ÎÅÚ²°ÂÀË±¤¬16Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤È¡Ö¹ç½É´¶¡×Éº¤¦¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÚ²°ÂÀË±¡¢¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤È¶Ë¸Â¾õÂÖ¤Ç´ó¤êÅº¤¦2¥·¥ç¥Ã¥È¢¡ÅÚ²°ÂÀË±¡¢»³ºê¸­¿Í¤È¡Ö¹ç½É´¶¡×Éº¤¦¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«ÅÚ²°¤Ï¡Ö¿å¤òÂ¿¤¯»È¤¦¾ìÌÌ¤äÀî¤äÃÓ¡¢³¤¤Ê¤É¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤ªÉ÷Ï¤¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÇÂÎ²¹¤ò¼é¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«¤¤¤Ä¤âÆæ¤Î¡Ø¹ç½É´¶¡Ù¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Netflix¥·¥ê¡¼¥º