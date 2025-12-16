上野動物園で飼育している双子のジャイアントパンダ、シャオシャオ（雄４歳）とレイレイ（雌４歳）が、来年１月下旬に中国に返還されると発表されてから初の開園日となった１６日、大勢の観覧客が上野に押し寄せた。上野動物園公式Ｘ（旧ツイッター）は午前１１時時点での観覧待ち時間を「シャオシャオが１８０分、レイレイが１５０分」とアナウンス。直近１か月で同様の事態になったことはなく、反響の大きさがうかがえる。観