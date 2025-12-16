メ～テレ（名古屋テレビ） 8日に発生した青森県東方沖を震源とするマグニチュード7.5の地震を受け、気象庁などは9日、「北海道・三陸沖 後発地震注意情報」を発表しました。 16日午前0時、この注意情報の期間は終了しましたが、政府は日頃から地震や津波への備えを行うよう改めて求めました。 地震のけがは家具の転倒・落下が多い 震度6強を観測した青森県八戸市の住宅は、強い揺れで部屋の物が散乱。大きな