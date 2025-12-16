メ～テレ（名古屋テレビ） 2025年12月16日午後5時05分ごろ、福井県嶺北を震源とする最大震度1の地震が発生しました。 岐阜県内では最大震度1の揺れが観測されています。 最大震度1を観測したのは福井県、岐阜県です。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは10km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ３．１と推定されます。 岐阜県 【震度1】 郡上市 揖斐川町 提供：ウェザ