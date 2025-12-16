中日の藤嶋健人投手が１６日、名古屋市内の商業施設で一日警察署長を務め、特守詐欺防止を呼びかけた。イベントでは電話による特守詐欺を実演し、会場の笑いを取るなど、和やかな雰囲気で行われた。集まった人に、啓発品を手渡した右腕は「ちょっとでも怪しいと思ったら、誰かに相談してほしい。警察の方も協力してくれますし、一人で抱え込まないように」と注意喚起した。イベント直前、警官服に着替えた際、ベルトのサイズ