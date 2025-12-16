31歳・専業主婦の美禰子は、夫と二人きりの生活に限界を感じている。――「子供が欲しいっていうより、私が生きてる意味が欲しい」 ――空洞を抱えた既婚者たちが“居場所”を探す姿を描いた『灰汁女』（松本千秋／文藝春秋）が、12月16日に単行本として刊行される。文春オンラインでの連載時にも大きな反響を呼んだ本作から、一部を期間限定で再公開する。＜このお話は1話前編です。後編はこちら＞《続きを読む》「誰