フジテレビの西山喜久恵アナ(56)が16日までに自身のインスタグラムを更新。パラ水泳金メダリストの鈴木孝幸氏が企画・主催する短水路(25mプール)大会「鈴木孝幸杯SWIM FES」に参加したことを報告した。 【写真】体験してこそ分かる難しさ!水もしたたる“いいジャーナリスト" 同大会は障害の有無にかかわらず競い合える「インクルーシブ」な大会。6、7日の2日間、東京アクアティクスセンターで開かれ