〈既婚者だから幸せなんてわけがない。どこまでも空洞な人妻が向かった先は――？〉から続く こちらから>《はじめから読む》既婚者だから幸せなんてわけがない。どこまでも空洞な人妻が向かった先は――？31歳・専業主婦の美禰子は、夫と二人きりの生活に限界を感じ始めている。満たされない思いを抱える彼女が、平日の昼間に向かった場所は――。空洞を抱えた既婚者たちが“居場所”を探す姿を描いた『灰汁女』（松本千秋／