かつては全体の有権者の「数%程度」の得票に留まっていたネット選挙が、今や「数十%の得票を目指す」時代に突入した。この大きな変化を敏感に察知し、躍進を果たしたのが国民民主党と参政党だ。両党はそれぞれ異なる戦略でネットの力を活用している。【動画を見る】「参政党の発信量は国民民主党を圧倒して…」ネット選挙“フェーズ2”で躍進した政党の「組織的な」SNS戦略「文藝春秋オピニオン 2026年の論点100」の発売に合わせ