元プロフィギュアスケート選手でタレントの安藤美姫（37）が15日、ABEMA「AbemaPrime（アベプラ）」（月〜金曜後9・00）に出演。過去の交際相手について言及した。番組では、国内で婚活する韓国人男性が増えているという話題を取り上げた。韓国人男性の印象について、安藤は「優しいイメージ。愛情表現がストレートだから、いいなと思います」と口に。さらに、韓国人男性との交際経験を問われると「うん」とうなずき、「