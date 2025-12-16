俳優の吉沢亮と横浜流星が16日、都内で開催中の「カンヌ監督週間inTokio」で上映された映画「国宝」（監督李相日）のトークイベントに出席した。イベントでは李監督について「たびたび厳しい要求を突きつけられることで知られていますが、撮影の時に大変だったことは何か」と質問が。吉沢は「何回も（リテイクを）やらされるのはそうなんですけど、なぜやらされるかは分からない」と李監督ならではの演出方法を語り、「何