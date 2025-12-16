1分間で戦う格闘技イベントBreakingDown（ブレイキングダウン＝BD）に出場経験のある「10ニキ」こと鈴木大輔が16日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。過激化が進む同大会について言及した。BD18は14日に都内で開催。前日計量は13日に行われた。第5試合のライト級ワンマッチ、キックルール70キロ以下に出場する竜が、江口響にビンタをされ昏倒（こんとう）。右足がけいれんして一時は失神で意識を失い、その後試合は中止となっ