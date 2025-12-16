ロッテの契約更改交渉が16日、ZOZOマリンスタジアムで行われ、24年に国内FA権を取得して宣言残留し、3年契約を結んでいる田村龍弘捕手は現状維持の年俸7000万円（金額は推定）でサインした。今季は高卒2年目の寺地の躍進もあり、わずか18試合の出場に終わった。「何もしてない1年でした」と振り返り、来季に向け「結果が全てだと思う。寺地とか佐藤とかライバルいますけど、オープン戦から結果出せば、必ず使ってもらえると思