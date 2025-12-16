女子児童の盗撮画像を共有していたグループの北海道の教師が、初公判で起訴内容を認めました。北海道千歳市立の中学校教師・柘野啓輔被告（41）は2025年6月から7月ごろ、北海道内の中学校でペン型カメラを使って、着替え中の少女2人の下着姿を盗撮した罪などに問われています。16日に名古屋地裁で開かれた初公判で、うつむき加減で証言台に立った柘野被告は小さな声で「間違いありません」と起訴内容を認めました。続く冒頭陳述で