神奈川県伊勢原市の日向山で今月9日に発生した山火事は1週間が経過しましたが、先ほど、市が鎮火したと発表しました。今月9日、神奈川県伊勢原市の日向山で発生した山火事は、発生から3日後の今月12日にほぼ消し止められましたが、鎮火に向けて消防が消火活動を続けていました。市はきょう、山火事について、午後4時半すぎに鎮火したと発表しました。この山火事によるけが人や建物への被害はこれまで確認されていませんが、およそ1