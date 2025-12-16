「安全保障から考える未確認異常現象解明議員連盟」の総会で、あいさつする浜田靖一会長（右端）＝16日午前、国会超党派の「安全保障から考える未確認異常現象解明議員連盟」は16日、国会内で総会を開いた。九州電力玄海原発（佐賀県玄海町）の上空で7月、正体不明の「三つの光」が目撃されたことを受け、未確認飛行物体（UFO）や自然現象を含む未確認空中現象（UAP）に対応する専門部署を内閣官房に設置するよう政府に提言する