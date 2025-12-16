西武は16日、今季限りで巨人を戦力外となった高橋礼投手（30）と育成選手契約を結んだと発表した。背番号は136。高橋は球団を通じ「一日でも早くチームの戦力になれるように、自分自身を高めていきたい」と意気込んだ。右の下手投げ投手の高橋は専大から17年ドラフト2位でソフトバンクに入団。2年目の19年に12勝を挙げて新人王に輝いた。23年11月にトレードで巨人に移籍。昨季は2勝を挙げたが、今季は1軍登板がなかった。