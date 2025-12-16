政府が経済対策で推している「おこめ券」がコメの価格を高止まりさせるとの見方に対し、鈴木農林水産大臣は否定的な考えを示しました。「おこめ券」をめぐっては一部の専門家などから、高値でも購入が下支えされ「需要を押し上げることで価格の高止まりに繋がる」といった指摘が出ています。この見方について鈴木農水大臣は…鈴木憲和 農水大臣「必ずしも皆さんがすべてお米を買うかどうかということについては、きっとそうじ