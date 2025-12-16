植え込みにバックで突っ込み、完全に乗り上げてしまった乗用車。運転免許証の更新のため訪れた警察署の駐車場で、まさかの運転ミスです。警察によりますと、16日正午すぎ、愛知県警小牧署の駐車場で、無職の83歳の男性が運転する乗用車が植え込みに突っ込みました。男性は運転免許証の更新のために警察署を訪れ、車をバックで駐車しようとした際に隣の車にぶつかり、そのまま車止めを乗り越えたということです。男性にケガ