お笑いコンビ、トム・ブラウンの布川ひろき（41）が16日、ニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」（月〜木曜午後1時）にゲスト出演。コンビの漫才をめぐり、不満に思っていることを明かした。パーソナリティーの塙宣之は、独特の掛け合いを繰り返すトム・ブラウンの漫才について「当たり前にやってるけどすごい難しいよね。布川君も分かんなくなりそう」と想像した。布川は「めっちゃうれしいです、それ」と塙の着眼に感謝する