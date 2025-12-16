1日3人以下の乗車人員…JR北海道が2025年12月12日、ダイヤ改正の内容を発表しました。ここは利用者の少ない2つの駅を廃止することが盛り込まれています。【写真】えっ…これが「今回廃止になる2つの駅」駅舎です廃止となるのは、JR函館本線の仁山駅（七飯町）、ならびに二股駅（長万部町）。同社が公開している「駅別乗車人員」によると、これらの駅における直近の5か年（2020年〜2024年）平均乗車人数は、仁山駅が1日あたり1