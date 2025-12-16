東京ニュース通信社は、「僕が見たかった青空 金澤亜美ファースト写真集（仮）」を2026年2月27日に発売する。【写真】ヘルシー肌見せのパジャマSHOTなども公開12月17日に最新シングル「あれはフェアリー」をリリースする僕が見たかった青空。同曲でメインメンバー（センター）を務める金澤亜美が、この度ファースト写真集を発売する。撮影の舞台となったのは台湾。その南に位置する高雄を中心に行われた。出発当日の朝、初めての海