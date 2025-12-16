瀬戸内地方は、高気圧に覆われておおむね晴れています。夜も晴れるところが多いでしょう。 17日は気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がり、昼前から夕方は雨が降る見込みです。岡山県北部では雷を伴うおそれがあります。朝の最低気温は岡山で2度、津山で0度、高松で5度でしょう。16日朝よりも2度程度気温が高くなります。日中の最高気温は岡山で13度、津山で8度、高松で15度の予想です。16日と同じくらいかやや低くなりそうです