警察によりますと、きょう（16日）午後4時17分ごろ、JR岡山駅のさんすて改札口付近のコインロッカーの上に「不審なビジネスバッグがおいてあった」という内容の通報がありました。 【写真を見る】【速報】コインロッカーの上に「不審なビジネスバッグ」JR岡山駅改札口付近で不審物の情報警察が確認中 このためJR岡山駅では、改札内の2階の通路の一部を通行止めにして対応にあたっています【画像①】。警察が