全日本空輸（ANA）は、ANAマイレージクラブの国内線特典航空券を、通常より少ないマイル数で交換できる「今週のトクたびマイル」の、12月18日から24日まで搭乗分の対象路線を発表した。予約期間は12月17日から23日まで。対象路線と片道あたりの必要マイル数は以下の通り。・3,000マイル東京/羽田〜庄内・八丈島・大阪/関西線、大阪/伊丹〜高知・熊本線、札幌/千歳〜根室中標津線、福岡〜対馬線・4,000マイル東京/羽田〜オホーツク