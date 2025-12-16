長崎マグロに、キャビア、トリュフも。 特別なコース料理がクリスマスを彩ります。 長崎市のスタジアムシティホテル長崎にある「CAFES＆DINERSVERDE」。 今月から提供されているのが “クリスマスディナーコース” です。 県産食材に、トリュフやキャビアなどフランスから直輸入した素材を贅沢に使った 7品が楽しめる特別なコースです。 コースの中でイチオシな