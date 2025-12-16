第一生命を退社し、夫の赤粼暁と同じクラフティア所属となった鈴木優花(C)産経新聞社2024年パリ五輪の女子マラソンで6位入賞を果たした鈴木優花が、第一生命グループ陸上部を退部、退社したことが、12月16日に同部の公式サイトで発表された。また、同日に夫の赤粼暁と同じクラフティア陸上競技部が鈴木の加入を発表。登録名は「赤粼優花」に変更となった。【写真】左手薬指がキラリ鈴木優花と赤崎暁の笑顔の