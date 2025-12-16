16日午後、東京・板橋区で小学5年生の児童がトラックと衝突する事故があり、心肺停止の状態となっています。現場から中継です。◇事故は小学校のすぐ近く、こちらの見通しが良い道路で起きました。この場所でトラックと小学生が衝突したのでしょうか、横断歩道にはバツ印が書かれています。そして、あちらのトラックと小学生は衝突したとみられ、現在も鑑識作業が続けられています。警視庁によりますと16日午後3時半