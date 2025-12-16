日本バスケットボール協会の島田慎二会長が16日、理事会後にオンラインで取材に応じ、今月の米国出張についての成果を語った。同協会の伊藤拓摩強化委員長とともにレーカーズの八村塁、右足負傷から復帰を目指す河村勇輝の元を訪れ、新体制の覚悟や未来の計画などを説明。逆に世界トップを経験する2人の主張に耳を傾けた。島田会長は「日本がLA（28年ロサンゼルス五輪）を目指す上での要件に言及もいただき、ポジティブに一緒