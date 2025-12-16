12日大分市で発生した住宅火災で、焼け跡から見つかった遺体は、この家に住む50歳の男性ということが分かりました。 【写真を見る】大分市中心部で起きた住宅全焼の火事見つかった遺体は住人の50歳男性と判明 この火事は、12日午後1時半前に起きたもので、大分市王子中町の無職、井上直子さん（79）の木造2階建ての住宅が全焼し、焼け跡から1人の遺体が発見されました。 井上さんは3人家族で、警察のDNA鑑定などの結果、亡く