獲得したトロフィーなどを前に笑顔を見せる、最優秀選手賞など個人3冠に輝いた佐久間朱莉＝16日、東京都千代田区日本女子プロゴルフ協会は16日、東京都内で今季の表彰式を開き、初の年間女王となった佐久間朱莉が最優秀選手賞、約2億2728万円の賞金ランキング1位、70.0585での平均ストローク1位の個人3冠に輝いた。最多の4勝を挙げた佐久間は「自分が思い描いていた以上にいいシーズンになった。来年は今年の自分を超えたい」と