ＤｅＮＡ・牧が１６日、将来的な米大リーグ挑戦の意向を球団に伝えたことを明かした。契約更改交渉後の記者会見で、「色んな人がメジャーに行き、自分もやってみたいなという気持ちが出てきている」と語った。今季は左手手術で約２か月離脱。９３試合の出場で打率２割７分７厘、１６本塁打、４９打点に終わり、６年目の来季は現状維持の年俸２億５０００万円でサイン。来年３月のワールド・ベースボール・クラシックに向け、「