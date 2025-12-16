俳優の山下智久（40）が15日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜午後9時）に出演。STARTO ENTERTAINMENTの先輩とけんかした経験について語った。番組では山下の小学生時代の友人が出演し、血気盛んだった山下の小学生時代を暴露した。「顔がきれいなジャイアン」と多くのけんかエピソードをイジられ、くりぃむしちゅー上田晋也から「事務所入ってからはもめたりしなかったの？」と心配された。山下は「一番年下だったんで、