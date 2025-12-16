¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥É¥é¥ó¥¯¥É¥é¥´¥ó¡×¤ÎÎëÌÚÂó¡Ê£µ£°¡Ë¤¬¡¢£±£¶Æü¹¹¿·¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Ç¥ê¥Ã¥·¥å¥­¥Ã¥Á¥ó¡×¤Ë½Ð±é¡£ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤Î¸Æ¤ÓÊý¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÎëÌÚ¤Ï¡¢ÅÄÃæ¤È¥é¥¸¥ª¤Ç¶¦±é¡£ÅÄÃæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤Î¿Í¤Ï¤µ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¸í²ò¤µ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¡£²áµî¤ÎÊüÁ÷¤Ç¡Ö¤É¤¦¤·¤ÆÃËÀ­¤ÏÉâµ¤¤¹¤ë¤Î¡©¡×¤Î¼ÁÌä¤Ë¡¢ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¡ØÉâµ¤¤·¤Ê¤¤¿Í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ëÃæ¡¢¤¢¤Ê¤¿¡ÊÅÄÃæ¡Ë¤¬¤½¤¦¤¤¤¦ÃË¤Ð¤«¤ê¹¥¤­¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸«¤ëÌÜ¤¬¤Ê