雪国ならではの冬の風物詩「つらら（氷柱）」。軒先に無数に連なったつららや、長く伸びた立派なつららには思わず感心してしまいますが、落下による事故の危険性もあるため注意が必要です。この記事では、つららの定義や名前の由来、できる仕組みと条件、安全面での注意点や対策について解説します。さらに、つららは軒先にできるだけではありません。巨大な氷柱群や氷筍（ひょうじゅん）・氷瀑（ひょうばく）といった、ユニークか