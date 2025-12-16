ネットリサーチ事業の株式会社クロス・マーケティング（本社：東京・新宿区）は１６日、スマホ依存症の自覚がある人の割合が４５％に及び、２０〜３０代に限れば５９％を占めるという調査結果を発表した。１１月に全国の２０〜７９歳の男女２４００人を対象に「目に関する調査（２０２５年）」を実施。スマートフォンの保有者に対し、平日・休日を合わせた１日当たりの利用時間を聴取したところ、２０〜６０代は「２〜３時間」