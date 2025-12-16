巨人・田中将大投手が１６日、ジャイアンツ球場で自主練習を行った。室内練習場では直球にツーシームなどを交えた強めのキャッチボールなどで汗を流した右腕。順調に自主トレを進めており、「（オフは）去年やおととしとかとは同じように、できるだけ動いてというところはありますけど、コンディションはこの３年とかだと一番いいです。これだけ投げられているのでなかなか感じもいいですし、体がうまく動いているような感じが