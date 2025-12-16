個別学習で「自立」を支える放課後等デイサービス トライクは、八王子・相模原エリアを中心に展開する、放課後等デイサービス（以下：放デイ）です。小学生から高校生までを対象に、個別学習支援に特化したサービスを提供しています。 利用者の半数は通常学級に通う子どもたちです。集団授業ではカバーしきれない一人ひとりの学習の「つまずき」を個別で支えます。一対一の学習を通じて感情のコン