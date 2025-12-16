15日夜、静岡市内で開かれたセミナーに、国民民主党･玉木代表が参加しました。玉木代表は、178万の壁を巡り「今週がヤマ場」で高市総理に政治判断が求められると強調しました。15日夜、静岡市内のホテルで開かれた静岡県内選出で国民民主党・榛葉賀津也幹事長の政治セミナー。行列の先にいたのは…。国民民主党の榛葉幹事長。始まる前からサインや写真を求める人で大行列。すると…そこに現れたのは…玉木雄一郎代表で