15日夜、浜松市浜名区にある神社の駐車場で、男性が男4～5人のグループに殴られ現金約5万円を奪われる強盗致傷事件がありました。（記者）「現場は神社のすぐ裏手にある駐車場です。男性は、この辺りで友人と会うため車内で待機していたところ、突然、男たちのグループに襲われたといいます」警察によりますと、15日夜10時ごろ、浜松市浜名区引佐町にある井伊谷宮の駐車場で、男4～5人の犯人グルー