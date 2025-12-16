静岡空港の運営会社は、これまで一部無料となっていた空港の駐車場を、2026年4月から全て有料にするとともに、値上げすることを発表しました。静岡空港の駐車場は、これまで約1600台が有料で約400台が無料となっていました。静岡空港の運営会社は15日の会見で、2026年4月から無料駐車場をやめ、全て有料にすると発表しました。また、料金も1時間100円から200円に。24時間の最大料金も500円から1000円に引き上げるということです。