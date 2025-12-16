コメの相対取引価格の推移農林水産省は16日、新米を出荷する農業協同組合（JA）らと卸売業者が売買する11月の「相対取引価格」が、全銘柄平均で玄米60キロ当たり3万6493円になったと発表した。過去最高だった10月より565円（2％）下がり、2025年産米の出回りから初めて前月比で下落に転じた。ただ前年同月比では52％高と依然高い水準が続いた。25年産は収穫量が需要量を大きく上回る見通しで、今後も下落傾向となるかどうかが