フリーアナウンサーの徳光和夫（84）が15日放送のBS12トゥエルビ「鶴瓶ちゃんとサワコちゃん〜昭和の大先輩とおかしな2人〜」（月曜後9・00）にゲスト出演。「ミスタープロ野球」巨人・終身名誉監督の長嶋茂雄さん（享年89）が自身にとって「憧れから神になった」瞬間を明かした。徳光は高校時代に六大学野球で活躍する長嶋さんに憧れ、立教大学に進学。立教大学でも、長嶋さんの足跡を少しで感じられるように、放送研究会に入