JRの年末年始の予約数が過去最高を更新しました。JR各社によりますと、12月26日から1月4日までの年末年始期間で、新幹線などの指定席の予約数は524万席で過去最高を更新しました。JR東海では、新幹線の予約数が252万席で1日平均の予約数では過去最高を更新しています。東海道新幹線のピークは、下りが12月27日、上りが1月3日で、「のぞみ」はお盆期間と同様に全席指定席での運行となります。一方、高速道路の渋滞のピークは上下線