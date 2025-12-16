アメリカのトランプ政権は、中国政府に対し、民主派の香港紙『リンゴ日報』の創業者を釈放するよう求めました。【映像】「リンゴ日報」創業者 黎智英氏香港の裁判所は15日、当局批判の論調で知られた民主派の『リンゴ日報』の創業者、黎智英氏（78）に対し、中国や香港への制裁を外国に呼びかけた罪などで有罪判決を言い渡しました。「非常に残念に思います。習主席に釈放を検討するよう要請しました。彼は高齢で、体調がよく