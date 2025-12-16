16日午後5時5分ごろ、福井県、岐阜県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は福井県嶺北で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは3.1と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、福井県の大野市、岐阜県の郡上市と揖斐川町です。【各地の震度詳細】■震度1□福井県大野市□岐阜県郡上市揖斐川町気象庁